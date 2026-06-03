Litiga con l' impiegato delle poste e dà in escandescenza

Da latinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri a Latina dopo aver avuto un alterco all’interno dell’ufficio postale centrale. Durante l’episodio, ha minacciato un incaricato di pubblico servizio, ha causato danni e ha interrotto il normale svolgimento delle attività. L’uomo si è mostrato in escandescenza e ha avuto un comportamento aggressivo nei confronti del personale. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare la situazione e procedere con le verifiche del caso.

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Minaccia a un incaricato di pubblico servizio, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri a Latina, dopo un acceso diverbio scoppiato all'interno dell'ufficio postale centrale del capoluogo.La lite ha reso necessario l'intervento dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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