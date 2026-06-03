Litiga con l' impiegato delle poste e dà in escandescenza

Notizia in breve

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri a Latina dopo aver avuto un alterco all’interno dell’ufficio postale centrale. Durante l’episodio, ha minacciato un incaricato di pubblico servizio, ha causato danni e ha interrotto il normale svolgimento delle attività. L’uomo si è mostrato in escandescenza e ha avuto un comportamento aggressivo nei confronti del personale. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare la situazione e procedere con le verifiche del caso.