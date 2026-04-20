Dà in escandescenza e aggredisce i carabinieri con una pala | arrestato

A Mondragone, un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri del locale Reparto Territoriale. Durante l’intervento, l’individuo ha dato in escandescenza e ha aggredito i militari con una pala, opponendo resistenza all’arresto. Sono state contestate a suo carico accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La situazione ha causato momenti di tensione nel centro della città.

Tensione a Mondragone, dove i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un 37enne del posto con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 da parte di una 45enne che segnalava una.🔗 Leggi su Casertanews.it

REAGISCE AL CONTROLLO E AGGREDISCE I CARABINIERI, ARRESTATO | 31/12/2025

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