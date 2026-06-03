Litiga con la compagna e distrugge casa poi si scaglia contro la polizia

Da trentotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lite tra una coppia si è conclusa con danni all’interno dell’appartamento, dove sono stati rovinati mobili e pareti. Dopo aver causato i danni, l’uomo si è scagliato contro gli agenti di polizia intervenuti sul posto, cercando di allontanarli. La situazione è degenerata durante l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto usare mezzi di contenimento per gestire la scena.

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Una discussione in ambito familiare, i danneggiamenti all'interno dello stabile e infine l'aggressione agli agenti intervenuti. È quanto accaduto nel pomeriggio di domenica a Bolzano, dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 26 anni residente in Germania.La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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