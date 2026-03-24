Litiga con un cliente e poi si scaglia contro la Polizia | arrestato

L'episodio a Città di Castello. L'uomo è stato raggiunto anche da Daspo Willy e dovrà stare lontano dal bar Gli agenti del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti in un bar dove era stata segnalata una lite. Al termine dell'intervento hanno arrestato un albanese di 32 anni per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i due avventori intenti a discutere animatamente, con toni accesi e atteggiamenti provocatori. Durante il controllo di polizia, l’uomo ha provato ad aggredire il rivale, ma è stato bloccato da uno dei poliziotti che, nel contesto, è stato spintonato, aggredito e minacciato dal cittadino albanese. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Guida senza patente e con un braccio ingessato poi si scaglia contro la poliziaCadorago (Como), 19 febbraio 2026 - La polizia stradale lo ha fermato per un controllo di documenti, mentre era alla guida di un'auto a noleggio, con...

Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestatoPer l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Milano, una notte di violenza seguendo una pattuglia della polizia - Porta a porta 25/09/2025

Approfondimenti e contenuti su Litiga con un cliente e poi si scaglia...

Litiga con il nuovo compagno della ex e gli sparaI carabinieri hanno identificato e denunciato un uomo di 51 anni che domenica pomeriggio ha ferito con un colpo di pistola il nuovo compagno della sua ex moglie nel parcheggio di un supermercato a Mon ... torinotoday.it

Acerra (Napoli), litiga con un dipendente allo sportello dell’ufficio Tributi e lo colpisce con una testataAll’Ufficio Tributi del Comune di Acerra, in provincia di Napoli, è scoppiato il caos dopo che un cliente ha litigato pesantemente con un dipendente allo sportello. Secondo quanto ricostruito, il ... blitzquotidiano.it