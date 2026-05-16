Nella tarda mattinata di giovedì, in una zona di Pordenone, un uomo ha aggredito la compagna davanti a un bar mentre i clienti cercavano di intervenire per difenderla. Dopo aver colpito la donna, si è rivolto anche contro alcuni clienti presenti nel locale. L’episodio si è svolto in via Udine, nel quartiere di Borgomeduna, mentre i locali stavano chiudendo il servizio del pranzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo.

PORDENONE - Borgomeduna, via Udine, giovedì. I locali della zona stavano chiudendo il servizio del pranzo quando un uomo ha aggredito la sua compagna davanti al Bar Victoria. Secondo le testimonianze raccolte, le ha afferrato la testa e gliel’ha sbattuta contro un’auto parcheggiata. «Ci siamo spaventati tutti», riferisce chi ha segnalato l’accaduto. L’aggressore, un abitante di Marsure, era visibilmente ubriaco. «Aveva sicuramente bevuto ed era alterato. Se ne vedono tanti, e spesso, ridotti così». A intervenire in soccorso della donna è stato un cliente dell’osteria Ai Travi, il locale che si trova a pochi metri, uscito per cercare di dividere i due e che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe ferito accidentalmente a una mano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Picchia la compagna, poi si scaglia contro i clienti dell'osteria intervenuti per difenderla: arrestato

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