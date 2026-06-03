Una lite violenta è scoppiata nel centro di Somma Lombardo, con urla, pugni e sangue. Durante l’alterco, un uomo è stato ferito alla testa. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, che hanno tentato di placare la rissa. La scena si è svolta in un’area frequentata da passanti e ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere.

Urla, pugni, sangue e l’intervento di tre pattuglie dei carabinieri. A Somma Lombardo torna l’allarme sicurezza nel cuore della città, dove l’altra sera si è verificato l’ennesimo episodio di violenza che ha riportato alla ribalta una situazione tutt’altro che risolta. I fatti sono avvenuti intorno alle 20.30 nella zona di viale Maspero e largo Sant’Agnese. Due marocchini di 23 e 52 anni, entrambi ubriachi, hanno iniziato a litigare sotto gli occhi dei residenti. Le urla hanno attirato l’attenzione degli abitanti che, temendo una rissa, hanno allertato il 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri con tre pattuglie e i soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite violenta con grida. Un rivale ferito alla testa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Prima la violenta lite al bar, poi minaccia il rivale con un revolver: denunciato 59enneUn uomo di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri di Collecchio con l’accusa di aver minacciato un rivale con un revolver dopo una lite avvenuta...

Violenta lite davanti alla stazione, 43enne ferito da un coltello: trasportato in ospedaleNel pomeriggio di domenica 5 aprile, lungo il piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa e l’area antistante un albergo vicino alla stazione di Parma, si è...

Temi più discussi: Lite violenta con grida. Un rivale ferito alla testa; Lite notturna tra marito e moglie sveglia il rione: urla, spinte e colpi prima dell'arrivo dei carabinieri; Torre del Greco, movida violenta, rissa all’alba grave un 39enne: 17 coltellate; Lite familiare finisce a colpi di accetta: urla, schiamazzi e terrore in strada.

Lite violenta con grida. Un rivale ferito alla testaUrla, pugni, sangue e l’intervento di tre pattuglie dei carabinieri. A Somma Lombardo torna l’allarme sicurezza nel cuore ... ilgiorno.it

Empoli: lite violenta in casa, 51enne accoltellato. E’ graveMomenti di paura nella tarda serata di ieri, 30 maggio 2026, in una casa di Empoli. Il bilancio è di tre feriti, uno in modo grave, nella centralissima via Ridolfi, a seguito di una violenta lite ... firenzepost.it