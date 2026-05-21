Prima la violenta lite al bar poi minaccia il rivale con un revolver | denunciato 59enne
Un uomo di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri di Collecchio con l’accusa di aver minacciato un rivale con un revolver dopo una lite avvenuta in un bar. La denuncia riguarda anche il porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno accertato i fatti e notificato l’avviso di garanzia all’indagato, che ora si trova sotto inchiesta. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
I carabinieri della Stazione di Collecchio hanno denunciato un 59enne italiano per minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.L’episodio risale al pomeriggio del 17 maggio, quando una chiamata al 112 ha segnalato una violenta lite tra due clienti in un locale di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Rise of the Nazis and Adolf Hitler | UNCENSORED
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