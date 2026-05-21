Prima la violenta lite al bar poi minaccia il rivale con un revolver | denunciato 59enne

Un uomo di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri di Collecchio con l’accusa di aver minacciato un rivale con un revolver dopo una lite avvenuta in un bar. La denuncia riguarda anche il porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno accertato i fatti e notificato l’avviso di garanzia all’indagato, che ora si trova sotto inchiesta. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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