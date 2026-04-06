Violenta lite davanti alla stazione 43enne ferito da un coltello | trasportato in ospedale

Nel pomeriggio di domenica 5 aprile, lungo il piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa e l’area antistante un albergo vicino alla stazione di Parma, si è verificata una lite violenta. Durante l’incidente, un uomo di 43 anni è stato ferito con un coltello e trasportato in ospedale. I dettagli sulla dinamica sono ancora da chiarire e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

L'episodio, dai contorni ancora da chiarire, nel pomeriggio di Pasqua: sul posto i poliziotti, l'ambulanza e l'automedica Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, si è verificato un episodio, dai contorni ancora da chiarire, di fronte alla stazione ferroviaria di Parma, tra piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa e l'area di fronte all'ingresso di un albergo. Secondo le prime informazioni due stranieri si sarebbero affrontati in strada, dando vita a un violento litigio. Alla base del confronto ci sarebbe il presunto furto di una bicicletta, avvenuto una settimana prima. Poco prima delle ore 15 è scattato l'allarme perché uno dei due - un 43enne - sarebbe rimasto ferito dalla lama di un coltello, che avrebbe impugnato per toglierlo all'avversario. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Favara: lite al circo, coltello alla gola. 43enne graveUn uomo di 43 anni ha subito una ferita alla gola a Favara, in provincia di Agrigento. Frosinone, studente ferito al collo con un coltello davanti a scuola dopo una lite: caccia all’aggressore fuggitoAttimi di tensione questa mattina in provincia di Frosinone, dove un normale ingresso a scuola si è trasformato in un episodio di violenza. Temi più discussi: Morde un carabiniere e sfascia l'auto: notte di violenza in via Urbana; Aggredisce la compagna davanti alla figlia piccola: arrestato un ossolano di 26 anni; Ennesima violenta lite in stazione a Lecco: coinvolti due giovani; PADOVA | DOPO LA VIOLENTA RISSA CHIUSO UN BAR IN ZONA ROSSA. San Cipriano d’Aversa, picchia la moglie incinta davanti alla figlia: scatta il Codice RossoSerata di terrore a San Cipriano d’Aversa, dove una lite coniugale è sfociata in una violenta aggressione. I carabinieri della stazione locale sono ... cronachedellacampania.it Maltrattava la moglie davanti alla figlia minorenne: in tasca aveva un taglierino. DenunciatoAveva un taglierino in tasca. Quando è arrivata la polizia sul pavimento c’erano ancora frammenti di terracotta gettati a terra dopo una violenta lite. È quanto ricostruito dalla polizia di Perugia, i ... corrieredellumbria.it Movida violenta a Salerno: degenera lite nel Centro storico, minorenne accoltellato facebook #cronaca #Cagliari, violenta lite in Piazza del Carmine: scattano denunce e allontanamenti x.com