Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola | fermato ex convivente a Vignale Monferrato

Una donna di 53 anni è stata trovata morta in via pubblica a Vignale Monferrato. La vittima è stata colpita con un coltello alla gola. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 57 anni, ritenuto l’ex convivente della vittima, poco dopo aver scoperto il delitto. La scena del crimine si trova nel centro del paese, dove si sono recati immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine.

Una 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni, fermato dai carabinieri. Inutili i soccorsi del 118.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Femminicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada con una coltellata alla golaUna donna di 53 anni è stata uccisa in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, con una coltellata alla gola. Alessandria, donna uccisa in strada con una coltellata alla golaTorino, 20 aprile 2026 - Giallo a Vignale Monferrato, nell'alessandrino, dove una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola in strada ed è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sbagliarono il farmaco e finì in coma: tre infermieri indagati per l’omicidio di un’anziana; Tensioni in maggioranza e il faro del Quirinale sul premio per i rimpatri; Rivoluzione Cannes 2026: Hollywood all’angolo e l’Italia resta fuori; Lanza di Alexala: Siamo riusciti a fare squadra, questo fattore ci ha premiato. Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente a Vignale MonferratoUna 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni, fermato ... fanpage.it Alessandria, donna uccisa in strada con una coltellata alla golaTorino, 20 aprile 2026 - Giallo a Vignale Monferrato, nell'alessandrino, dove una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola in strada ed è morta. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno ... quotidiano.net Sulle orme di Don Bosco: in arrivo una nuova camminata tra i colli del Monferrato da Portacomaro a Vignale Dopo il grande successo riscosso lo scorso ottobre con la passeggiata da Montechiaro a Portacomaro, i Cammini Monferrini di Don Bosco si preparan facebook