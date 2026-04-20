Una donna di circa cinquanta anni è stata trovata morta in una strada di Vignale Monferrato, nell'Alessandrino, dopo essere stata colpita da una ferita alla gola con un coltello. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo, considerato l’ex, in relazione al fatto. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Torino, 20 aprile 2026 - Giallo a Vignale Monferrato, nell'alessandrino, dove una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola in strada ed è morta. I sanitari del 118 giunti sul posto, in piazza Italia, hanno potuto solo constatare il decesso. Mentre i carabinieri hanno compiuto i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono state affidate alla Procura di Vercelli. La vittima di 53 anni era separata, gli investigatori sospettano sia stato l'ex marito. L’uomo di 57 anni è stato fermato dai militari e sarà interrogato. Il sospetto, secondo quanto riferito dai carabinieri, non ha a suo carico denunce per reati da codice rosso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandria, donna uccisa in strada con una coltellata alla gola. Fermato l’ex

Notizie correlate

Alessandria, donna uccisa in strada con una coltellata alla golaTorino, 20 aprile 2026 - Giallo a Vignale Monferrato, nell'alessandrino, dove una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola in strada ed è...

Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente a Vignale MonferratoUna 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Morte di Erika Squillace in Egitto, aperta un'inchiesta per omicidio colposo; Sbagliarono il farmaco e finì in coma: tre infermieri indagati per l’omicidio di un’anziana; Travolta e uccisa da un mezzo anziana di 86 anni; Mia figlia Erika Squillace uccisa in Egitto. Il marito la curava con riti magici. La denuncia della madre della 27enne di Mentana.

Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente a Vignale MonferratoUna 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni, fermato ... fanpage.it

Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla golaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che pero’ ... ilgazzettino.it

Donna di 50 anni uccisa in strada ad Alessandria: accoltellata alla gola facebook