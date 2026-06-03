Lite tra vicini degenera | uomo colpito alla nuca con un’arma da taglio in caserma un anziano

Notizia in breve

Un uomo è stato ferito alla nuca con un’arma da taglio durante una lite tra vicini. L’incidente è avvenuto in un condominio e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato il ferito in ospedale. In caserma è stato portato un anziano, ascoltato dagli investigatori. La scena si è svolta nel pomeriggio di un giorno di inizio estate, trasformando un normale pomeriggio in un episodio di violenza.