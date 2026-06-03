Lite tra vicini degenera | uomo colpito alla nuca con un’arma da taglio in caserma un anziano
Un uomo è stato ferito alla nuca con un’arma da taglio durante una lite tra vicini. L’incidente è avvenuto in un condominio e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato il ferito in ospedale. In caserma è stato portato un anziano, ascoltato dagli investigatori. La scena si è svolta nel pomeriggio di un giorno di inizio estate, trasformando un normale pomeriggio in un episodio di violenza.
Ravenna, 3 giugno 2026 – Un pomeriggio d’inizio estate che sembrava uguale a tanti altri si è trasformato in pochi istanti in una scena di sangue e paura. È accaduto oggi attorno alle 18.30 in via Ortolani 17, a Casal Borsetti, proprio di fronte all’area camper, dove una violenta lite tra vicini di casa è degenerata fino a sfociare in un’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Ferito alla testa un 50enne. A rimanere ferito è stato un uomo di circa cinquant’anni, colpito alla nuca con un corpo contundente all’interno di un garage della palazzina. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione: soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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