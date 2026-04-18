Lite in strada degenera uomo ferito alla gola con un vetro | è grave

Ieri sera, in via il Prato a Firenze, una discussione tra due uomini si è trasformata in violenza. Durante l’alterco, uno di loro è stato colpito con un frammento di vetro alla gola, riportando ferite gravi. La polizia è intervenuta e ha arrestato il 34enne coinvolto nella lite. Il 46enne, ferito, è stato trasportato in ospedale con condizioni considerate serie.

Firenze, 18 aprile 2026 – È finita nel sangue una lite tra due uomini scoppiata ieri sera a Firenze, in via il Prato, intorno alle 21,30, con un 46enne ferito gravemente alla gola e un 34enne arrestato dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, i due si sarebbero affrontati in strada per motivi non ancora chiariti, colpendosi a pugni fino a quando uno dei due, un 34enne originario della Somalia, avrebbe avuto la meglio. Durante lo scontro avrebbe impugnato il vetro rotto di una bottiglia, utilizzandolo come arma e colpendo alla gola il 46enne, cittadino marocchino, provocandogli una profonda ferita e una copiosa emorragia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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