A spasso sul monopattino con 3 coltelli | denunciato sul lungomare di Agropoli

Un uomo tunisino è stato fermato ieri sul lungomare di Agropoli mentre si trovava a bordo di un monopattino. Durante il controllo, gli agenti della Polizia Municipale hanno rinvenuto e sequestrato tre coltelli che l'uomo portava con sé. La presenza di armi bianche in un contesto pubblico ha portato alla sua denuncia. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto senza altri incidenti. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti per verificare eventuali ulteriori dettagli o motivazioni.

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