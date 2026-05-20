A spasso sul monopattino con 3 coltelli | denunciato sul lungomare di Agropoli
Un uomo tunisino è stato fermato ieri sul lungomare di Agropoli mentre si trovava a bordo di un monopattino. Durante il controllo, gli agenti della Polizia Municipale hanno rinvenuto e sequestrato tre coltelli che l'uomo portava con sé. La presenza di armi bianche in un contesto pubblico ha portato alla sua denuncia. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto senza altri incidenti. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti per verificare eventuali ulteriori dettagli o motivazioni.
Tensione ad Agropoli, ieri: è stato trovato in possesso di tre coltelli a bordo del suo monopattino, sul lungomare di Agropoli, un tunisino fermato dagli agenti della Polizia Municipale. I caschi bianchi, dunque, a conclusione dei controlli, lo hanno denunciato, sequestrandogli le armi. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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