Lite tra due tassisti e una Ncc | Vattene nella tua città

Su una strada di Napoli si è verificata una lite tra due tassisti e un autista Ncc, con uno dei tassisti che ha detto all’altro di “Vattene nella tua città”. L’incidente è stato filmato con uno smartphone e il video è stato condiviso sui social dal deputato Francesco Borrelli.

Ennesima lite per le strade di Napoli tra tassisti e autisti Ncc (Noleggio con conducente). L'episodio è stato ripreso con un cellulare e il video è stato pubblicato sui suoi canali social dal deputato Francesco Borrelli. Nelle immagini che pubblichiamo, è possibile vedere due tassisti uomini e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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