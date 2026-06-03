Lite tra due tassisti e una Ncc | Vattene nella tua città

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su una strada di Napoli si è verificata una lite tra due tassisti e un autista Ncc, con uno dei tassisti che ha detto all’altro di “Vattene nella tua città”. L’incidente è stato filmato con uno smartphone e il video è stato condiviso sui social dal deputato Francesco Borrelli.

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Ennesima lite per le strade di Napoli tra tassisti e autisti Ncc (Noleggio con conducente). L'episodio è stato ripreso con un cellulare e il video è stato pubblicato sui suoi canali social dal deputato Francesco Borrelli. Nelle immagini che pubblichiamo, è possibile vedere due tassisti uomini e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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