Roma i tassisti scendono in piazza | guerra aperta a NCC e Uber

Il 5 maggio i tassisti di Roma hanno manifestato tra Bocca della Verità e Campidoglio, protestando contro i servizi di noleggio con conducente e Uber. La protesta si è svolta in strada, coinvolgendo numerose vetture e operatori del settore. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento. La mobilitazione è stata annunciata come una risposta alle recenti decisioni delle autorità riguardo alle normative sul trasporto.

? Cosa sapere I tassisti romani scendono in piazza il 5 maggio tra Bocca della Verità e Campidoglio.. La protesta contesta la concorrenza di 5.000 NCC e delle piattaforme digitali come Uber.. I tassisti romani scendono in strada il 5 maggio alle ore 10:30 con un corteo che partirà da piazza Bocca della Verità per raggiungere piazza del Campidoglio, puntando direttamente verso Gualtieri per denunciare l’inadempienza dell’amministrazione comunale. La tensione nelle strade della Capitale si preannuncia altissima. Una coalizione vastissima di sigle sindacali ha deciso di mobilitare i propri iscritti per protestare contro quella che viene definita una concorrenza sleale che sta soffocando il settore dei trasporti pubblici non di linea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, i tassisti scendono in piazza: guerra aperta a NCC e Uber Sciopero taxi, aggredito Hallissey. Contestava tassisti con pos: “Calci e sputi. Lobby violenta Notizie correlate Leggi anche: Uber conquista Roma, utenti in aumento del 65%: "Collaboriamo con taxi e ncc" Leggi anche: Troppi ncc e golf cart sulle strade di Roma, i tassisti preparano la protesta in Campidoglio Contenuti utili per approfondire Si parla di: Roma tassisti in rivolta | corteo al Campidoglio contro il caos. Troppi ncc e golf cart sulle strade di Roma, i tassisti preparano la protesta in CampidoglioNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... romatoday.it Taxi Roma, protesta il 5 maggio: presidio e corteo al Campidoglio contro abusivismo e ritardiTaxi Roma, presidio il 5 maggio alla Bocca della Verità e corteo al Campidoglio contro abusivismo, Ncc irregolari e ritardi ... romait.it