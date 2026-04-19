Lite tra Ncc e tassisti davanti ai turisti | Tu non puoi lavorare qua

Una lite tra autisti di noleggio con conducente e tassisti si è svolta di fronte a dei turisti, con un conducente che ha detto all’altro:

“Quanto accaduto anche a Napoli conferma che non siamo davanti a episodi isolati, ma a un metodo sempre più grave e intollerabile. È inaccettabile che alcuni tassisti si comportino come sceriffi, decidendo da soli chi può lavorare, chi può transitare e perfino chi può trasportare passeggeri. In.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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