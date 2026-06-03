Lite per i rifiuti lasciati in strada finisce in tragedia | il 57enne Luca ucciso a coltellate da un ragazzo di 18 La drammatica aggressione a Casal del Marmo
Una lite tra vicini di casa a Casal del Marmo, a Roma, si è conclusa con l’uccisione di un uomo di 57 anni, colpito a coltellate da un ragazzo di 18. La disputa era nata da un conflitto riguardante rifiuti lasciati in strada. La polizia ha arrestato il giovane, che è stato fermato sul luogo dell’aggressione. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una discussione nata tra vicini di casa si è trasformata in un dramma nel quartiere Casal del Marmo, a Roma. La vittima è Luca Di Vito, 57 anni, morto nella serata di martedì 2 giugno dopo essere stato colpito con un coltello al culmine di una lite con un giovane di 18 anni. La discussione per i rifiuti. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto poco dopo le 21 in via Villastellone, al civico 32. All’origine dello scontro ci sarebbe stata una disputa legata ai rifiuti. Il 57enne avrebbe contestato al vicino il fatto di abbandonare nuovamente l’immondizia in strada, dando origine a un acceso scambio di insulti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Roma Casal del Marmo, 18enne colombiano uccide a coltellate il vicino 57enne, "lite degenerata" per rifiuti in strada - VIDEO
Omicidio a Roma, 57enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo: fermato un 18enneUn uomo di 54 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite condominiale in via Villastellone, nel quartiere Casal del Marmo a Roma.
Temi più discussi: Roma Casal del Marmo, lite per i rifiuti finisce nel sangue: ucciso un 54enne. La polizia arresta un vicino di casa di 18 anni; Omicidio a Roma dopo una lite per i rifiuti: ucciso a 57 anni davanti alla compagna da un 18enne; Omicidio Luca Di Vito, ucciso davanti alla compagna dal vicino 18enne. La lite per i rifiuti gettati in strada; A 18 anni sgozza il vicino di casa: il litigio per la spazzatura e il regolamento di conti.
A ROMA SI UCCIDE PER LA MONNEZZA! OMICIDIO IN ZONA CASAL DEL MARMO DOPO UNA LITE PER I RIFIUTI... x.com
Un ragazzo di 18 anni, di cittadinanza colombiana, è stato fermato dalla polizia nella tarda serata del 2 giugno alla periferia di Roma per l'omicidio di un uomo di 54 anni. Secondo le primissime ricostruzioni, che andranno verificate, tra i due sarebbe scoppiata facebook
Omicidio a Roma Casal del Marmo, lite per i rifiuti in condominio: 57enne ucciso davanti alla compagnaRoma, 57enne ucciso in via Villastellone dopo una lite per i rifiuti. Fermato un 18enne: indagini sui contrasti nel condominio ... ilquotidianodellazio.it
Roma Casal del Marmo, lite per i rifiuti finisce nel sangue: ucciso un 54enne. La polizia arresta un vicino di casa di 18 anniGli agenti delle volanti e di alcuni commissariati sono accorsi alle 21.30 in un palazzo di via Villastellone. Per la vittima non c'era più nulla da fare. Alla base del delitto una serie di contrasti ... roma.corriere.it