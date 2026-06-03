Lite per i rifiuti lasciati in strada finisce in tragedia | il 57enne Luca ucciso a coltellate da un ragazzo di 18 La drammatica aggressione a Casal del Marmo

Notizia in breve

Una lite tra vicini di casa a Casal del Marmo, a Roma, si è conclusa con l’uccisione di un uomo di 57 anni, colpito a coltellate da un ragazzo di 18. La disputa era nata da un conflitto riguardante rifiuti lasciati in strada. La polizia ha arrestato il giovane, che è stato fermato sul luogo dell’aggressione. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori.