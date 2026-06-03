La disputa tra Lombardia e Canton Ticino riguarda i vecchi frontalieri, il 3% dei quali è soggetto a un’imposta sul reddito in Svizzera. La questione si complica con il rischio che anche in Italia possano essere tassati in materia di sanità. Le due regioni faticano a trovare un accordo sulla gestione fiscale dei lavoratori transfrontalieri, in particolare su chi debba applicare le imposte e quali servizi siano garantiti. La disputa coinvolge aspetti economici e previdenziali senza ancora una soluzione definita.

Difficile trovare la quadra tra Lombardia e Canton Ticino quando ci sono di mezzo i soldi, in questo caso dei vecchi frontalieri tassati da una parte del confine - quella elvetica - e a rischio di esserlo anche in Italia in materia di sanità. La distanza tra i due Paesi è emersa evidente nell’ultima riunione della Regio Insubrica, l’assemblea che unisce il Ticino alle province di Como, Varese, Lecco, Novara e Verbania, sulla controversa “ tassa sulla salute “ destinata ai vecchi frontalieri, con conseguente minaccia svizzera di bloccare i ristorni destinati ai Comuni italiani. La norm, inserita nella legge di bilancio e difesa dal presidente della Regio Insubrica e assessore lombardo Massimo Sertori, prevede da settembre un prelievo del 3% sui redditi dei frontalieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite Lombardia e Svizzera. Il 3% dai vecchi frontalieri: "È un’imposta sul reddito"

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