Tassa sanità frontalieri è cortocircuito | la Svizzera richiama l’accordo Lombardia vincolata dalla legge
Il dibattito sulla tassa sanitaria applicata ai lavoratori frontalieri si è riacceso con la richiesta di richiamo dell’accordo da parte della Svizzera. L’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera ha diffuso le risposte ufficiali ottenute da Berna e dalla Regione Lombardia, evidenziando una situazione di stallo tra le parti. La questione riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle normative in materia di contributi sanitari per chi attraversa il confine per motivi di lavoro.
Si riaccende il caso della cosiddetta “tassa sanità” per i frontalieri. L’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (Ufis), guidata dal presidente Cristian Bisa, ha trasmesso alla redazione le prime risposte ufficiali ottenute da Berna e da Regione Lombardia. Un passaggio che mette in evidenza. 🔗 Leggi su Quicomo.it
La Regione Lombardia vuole la “tassa sulla salute” per i frontalieri: proteste da sindacati e SvizzeraA volere la “tassa sulla salute” per i lavoratori frontalieri, ormai, è rimasta solo la Regione Lombardia.
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Temi più discussi: Tassa sanità frontalieri, è cortocircuito: la Svizzera richiama l’accordo, Lombardia vincolata dalla legge; Il sindacato dei frontalieri Ufis ottiene risposte ufficiali da Svizzera e Lombardia sulla tassa della salute ma restano i dubbi; La Lombardia non può sottrarsi all’applicazione della tassa sulla salute dei frontalieri; Frontalieri Svizzera 2026: come funziona la tassazione per vecchi e nuovi.
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UFIS rende pubbliche le prime risposte ufficiali sulla tassa sanità frontalieri. - facebook.com facebook
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