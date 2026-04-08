Tassa sanità frontalieri è cortocircuito | la Svizzera richiama l’accordo Lombardia vincolata dalla legge

Il dibattito sulla tassa sanitaria applicata ai lavoratori frontalieri si è riacceso con la richiesta di richiamo dell’accordo da parte della Svizzera. L’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera ha diffuso le risposte ufficiali ottenute da Berna e dalla Regione Lombardia, evidenziando una situazione di stallo tra le parti. La questione riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle normative in materia di contributi sanitari per chi attraversa il confine per motivi di lavoro.