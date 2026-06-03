Lite e aggressione in via Don Morosini | un uomo ferito con una bottiglia Un arresto per tentato omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 27 anni è stato trovato ieri pomeriggio in via Don Morosini con una ferita da arma da taglio alla regione lombare. I soccorritori del 118 lo hanno soccorso e trasportato in ospedale. Durante la lite avvenuta poco prima, un altro uomo è stato ferito con una bottiglia. Un arresto per tentato omicidio è stato effettuato nel corso delle indagini. La polizia ha sequestrato prove sul luogo dell'aggressione.