L’Italia di Baldini vince in Lussemburgo | 0-1 Gol di Pio Esposito Bene Comuzzo e Ndour Ma serve più cattiveria Pagelle
L’Italia ha battuto il Lussemburgo per 1-0 in una partita amichevole valida per il ranking Fifa. Il gol decisivo è stato segnato da Pio Esposito. Tra i protagonisti, bene Comuzzo e Ndour, mentre si evidenzia la necessità di maggiore “cattiveria” in campo. È la prima vittoria sotto la guida di Baldini, dopo tre eliminazioni consecutive dal Mondiale. La partita ha rappresentato un passo avanti per la nazionale, che ora cerca continuità.
CITTA’ DEL LUSSEMBURGO – Incoraggiante. Ecco l’aggettivo per la “nuova” Italia di Baldini. Che vince in Lussemburgo la prima partita amichevole, comunque valida per il ranking Fifa, ossia quella della “rinascita” dopo la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale. Che cosa manca? Almeno un po’ di “cattiveria” negli ultimi sedici metri. Bravini con la palla i nuovi azzurri ma troppo leziosi e timorosi di sbagliare. Domenica 7 giugno, a Creta contro al Grecia, sarà tutto più difficile. A decidere il match è Pio Esposito, autore del gol nella ripresa che premia una prestazione positiva degli Azzurri, capaci di controllare il gioco per lunghi tratti e di creare numerose opportunità da rete. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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