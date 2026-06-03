L’Italia di Baldini vince in Lussemburgo | 0-1 Gol di Pio Esposito Bene Comuzzo e Ndour Ma serve più cattiveria Pagelle

Notizia in breve

L’Italia ha battuto il Lussemburgo per 1-0 in una partita amichevole valida per il ranking Fifa. Il gol decisivo è stato segnato da Pio Esposito. Tra i protagonisti, bene Comuzzo e Ndour, mentre si evidenzia la necessità di maggiore “cattiveria” in campo. È la prima vittoria sotto la guida di Baldini, dopo tre eliminazioni consecutive dal Mondiale. La partita ha rappresentato un passo avanti per la nazionale, che ora cerca continuità.