L' Italia di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo decide Esposito

Notizia in breve

L'Italia ha vinto 1-0 in Lussemburgo grazie a un gol di Esposito. È stata la prima amichevole dopo la mancata qualificazione al Mondiale, con molti giocatori al debutto. La partita si è conclusa con il risultato di un gol di differenza, segnato nel corso della gara. La squadra italiana ha iniziato il nuovo ciclo con una vittoria in trasferta.