L' Italia di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo decide Esposito
L'Italia ha vinto 1-0 in Lussemburgo grazie a un gol di Esposito. È stata la prima amichevole dopo la mancata qualificazione al Mondiale, con molti giocatori al debutto. La partita si è conclusa con il risultato di un gol di differenza, segnato nel corso della gara. La squadra italiana ha iniziato il nuovo ciclo con una vittoria in trasferta.
Tanti debutti in azzurro nella prima amichevole dopo la mancata qualificazione al Mondiale LUSSEMBURGO - La nuova Italia di Silvio Baldini riparte con una vittoria. Dopo la terza delusione consecutiva, con la mancata qualificazione ai mondiali 2026, gli azzurri hanno vinto 1-0 contro il Lussemburgo, nella prima delle due amichevoli in programma a giugno: decisiva la rete di Pio Esposito all'inizio della ripresa, da evidenziare l'ottima prova di diversi debuttanti, tra cui Favasuli e Cherubini. Si chiude dunque il primo test, domenica la Nazionale sfiderà la Grecia ad Heraklion, nell'isola di Creta: un'altra opportunità per sperimentare i giovani dell'under 21 convocati per il doppio impegno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Lussemburgo-Italia 0-1, Pio Esposito decide il primo test dell'era BaldiniL’Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole giocata allo Stade de Luxembourg, con un gol di Pio Esposito.
Leggi anche: Lussemburgo Italia 0-1, decide Pio Esposito: sorridono gli azzurrini di Baldini, solo panchina per i bianconeri Daffara e Faticanti
Temi più discussi: Ecco l'Italia di Baldini: Ai ragazzi ho chiesto di divertirsi. E si commuove parlando del cane; Dal 'blocco' Dortmund a chi sgomita in Serie C: cosa devi sapere sui volti nuovi dell'Italia; I calciatori convocati per le prossime due amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini, con moltissimi giovani; Baldini mantiene la promessa: a giugno in campo un'Italia giovanissima. Da Chiarodia a Inacio: l'elenco dei convocati.
La giovane Italia di Baldini batte il Lussemburgo: Pio Esposito regala un sorriso dopo il disastro Mondiali #LussemburgoItalia x.com
L’Italia di Baldini vince e questo non è certo un male, e i suoi figli mostrano uno spirito che fa ben sperare il ct di domani facebook
L'allenatore ad interim dell'Italia Baldini: Il calcio italiano è nelle mani di persone che perseguono i propri interessi. Cercano di fare affari con giocatori più anziani e ignorano i giovani. Questi 'impostori' hanno le redini. Preferiamo ancora generalmente le linee reddit
Baldini vince al debutto con l'Italia: Io sono un po' strano, mi preoccupo di...Le parole del ct ad interim della Nazionale dopo la vittoria degli Azzurri nell'amichevole contro il Lussemburgo: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it
PAGELLE E TABELLINO Lussemburgo-Italia 0-1: Pio Esposito guida gli Under di BaldiniI voti degli azzurri di Silvio Baldini al termine dell'amichevole disputata allo Stade de Luxembourg e chiusa sull'1-0 per gli azzurri ... calciomercato.it