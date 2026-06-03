L’Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo nella prima amichevole sotto la guida temporanea di Silvio Baldini. La partita si è conclusa con un gol di Pio Esposito. La gara si è disputata senza ulteriori marcature e rappresenta il primo test ufficiale dopo il cambio di allenatore.

L’Italia ha vinto 1-0 la prima amichevole sotto la guida temporanea del commissario tecnico Silvio Baldini. Gli azzurri hanno battuto in trasferta il Lussemburgo grazie alla rete di Pio Esposito (Inter), segnata al 49° minuto della ripresa.La partita, giocata con una formazione composta prevalentemente da giovani promesse, arriva dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali della Nazionale maggiore. Gli azzurri hanno imposto il loro gioco fin dall’inizio, controllando il possesso e schiacciando gli avversari nella loro metà campo. Nel primo tempo l’Italia ha creato diverse occasioni, con Pio Esposito particolarmente attivo, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - L'Italia di Baldini batte il Lussemburgo grazie a Pio Esposito

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