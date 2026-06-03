L'Unione Europea approva un accordo per accelerare i rimpatri di persone senza diritto all'asilo. Il processo sarà semplificato e più rapido rispetto al passato. Il Partito Democratico critica la decisione, paragonandola alle pratiche dell’Ice. Nessuna modifica alle norme europee, ma l’intenzione è di rendere più immediato il ritorno di chi non ha diritto a restare. La misura riguarda i paesi membri che adotteranno le nuove procedure.

Passi avanti, a livello europeo per rimpatri più veloci per chi non ha diritto all'accoglienza. Consiglio e Parlamento Ue hanno chiuso un accordo sul regolamento sul tema che punta a rendere più rapide ed efficaci le espulsioni delle persone senza diritto di soggiorno e a introdurre strumenti condivisi fra gli Stati membri. Il testo istituisce l'Ordine europeo di rimpatrio, rafforza obblighi di cooperazione, prevede detenzioni temporanee in casi di mancata collaborazione, rischio di fuga o per la sicurezza. Punto qualificante: l'accordo apre la strada, per la prima volta a livello regolamentare, alla creazione di hub di rimpatrio in Paesi terzi, destinati a fungere sia da centri di transito sia da destinazioni finali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - L'Italia detta la linea, ok Ue sui rimpatri veloci. Il Pd frigna: "Come l'Ice"

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Le nuove regole sui rimpatri dei migranti e il patto tra Germania e Italia | The Essential

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