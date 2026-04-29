L'Unione europea si prepara a implementare un piano di elettrificazione per affrontare la crisi energetica, secondo quanto annunciato dalla presidente della Commissione a Strasburgo. La situazione deriva dalle conseguenze di un conflitto in Iran, che potrebbero continuare a influenzare l’Europa per un lungo periodo. La crisi energetica viene considerata un nuovo banco di prova per la sicurezza economica dell’Unione, con effetti che si protraggono nel tempo.

Strasburgo, 29 aprile 2026 – Le conseguenze della guerra in Iran rischiano di pesare sull’Europa “per mesi o addirittura anni”, trasformando la crisi energetica in un nuovo test di sicurezza economica per l’Unione europea. È questo l’avvertimento lanciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo di oggi dedicato alla crisi in corso in Medio Oriente e alle sue implicazioni sui prezzi dell’energia e la disponibilità di fertilizzanti. Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione europea ha indicato nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili importati e nell’ accelerazione dell’elettrificazione la risposta strutturale dell’UE alla seconda grande crisi energetica in quattro anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi energetica, l’Ue pronta a lanciare il piano elettrificazione. Von der Leyen detta la linea

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