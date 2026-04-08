Roma, 8 aprile – In un momento di forte tensione tra le potenze coinvolte, le trattative internazionali sulla questione nucleare dell’Iran sono state interrotte. Durante le recenti discussioni, Teheran ha preso l’iniziativa, imponendo la propria posizione e influenzando le sorti delle negoziazioni. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con le parti che cercano di trovare un punto di incontro in un quadro di crescente incertezza.

Roma, 8 apr – Nel pieno di una delle crisi più pericolose degli ultimi anni in Medio Oriente, il risultato che emerge è tutt’altro che quello annunciato all’inizio dell’ escalation: la Repubblica Islamica non è stata piegata, ma è oggi al centro del tavolo negoziale da una posizione di forza relativa. A neanche un giorno dalle sconclusionate (e isteriche) minacce di distruzione totale nell’ultimatum (o dovremmo dire a questo punto “ penultimatum ”?) di Trump, gli Stati Uniti si preparano infatti a negoziare. Ma il punto cruciale è un altro: non saranno i termini di Washington (il programma in 15 punti di Trump) a guidare il dialogo, bensì i dieci punti negoziali di Teheran. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’”Epic flop” di Trump: sui negoziati Teheran detta la linea

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