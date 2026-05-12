Sci di fondo ecco la bozza del calendario di Coppa del Mondo 2026 27 | novità Tour de Ski Italia protagonista con Val di Fiemme e Dobbiaco

Da sportface.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Les Rousses sostituisce Dobbiaco nelle prime tappe del Tour de Ski. Finali a Ulricehamn, Mondiali a Falun Prende forma la bozza del calendario di Coppa del Mondo 202627 di sci di fondo, discussa durante il “Committee Spring Meeting” della FIS andato in scena a Portorose, in Slovenia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La modifica più significativa riguarda proprio il Tour de Ski, in programma dal 1° al 10 gennaio 2027.🔗 Leggi su Sportface.it

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