Sci di fondo a Lake Placid l’ultima sfida di Federico Pellegrino in Coppa del Mondo I convocati dell’Italia
A Lake Placid si svolge da venerdì 20 a domenica 22 marzo l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Partecipano gli atleti italiani, tra cui Federico Pellegrino, che prenderà parte alla sua ultima gara nel circuito maggiore. La competizione conclude la stagione di quest’anno con una serie di prove che coinvolgono i migliori specialisti del settore.
Da venerdì 20 a domenica 22 marzo si terrà a Lake Placid la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, che segnerà anche l’ultima apparizione nel circuito maggiore di Federico Pellegrino. Il fuoriclasse valdostano si ritirerà infatti al termine di questa stagione mettendo fine ad una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Il faro dello sci di fondo italiano dell’ultimo decennio lascerà ufficialmente l’agonismo tra una decina di giorni in occasione del “Gran Finale” di Saint-Barthélemy (nell’ambito dei Campionati Italiani) sulle nevi della sua Val d’Aosta, ma prima proverà a chiudere in bellezza il suo percorso in Coppa del Mondo sedici anni dopo il suo debutto datato 11 marzo 2010. 🔗 Leggi su Oasport.it
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