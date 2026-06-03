L’Italia dei debuttanti vince di misura in Lussemburgo

La nazionale sperimentale italiana ha ottenuto una vittoria di misura in Lussemburgo, segnando il primo risultato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. La partita si è conclusa con un risultato stretto, senza ulteriori dettagli sul punteggio. La squadra, guidata dall’allenatore Silvio Baldini, ha affrontato l’incontro con formazioni nuove e giovani giocatori. La vittoria rappresenta un primo passo per il team dopo la delusione delle qualificazioni.

Rialzarsi dopo una caduta non è mai semplice. Specialmente se la ferita è ancora aperta e continua a bruciare. Dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali, l’Italia riparte dal Lussemburgo e lo fa vincendo 1-0 con un gol di Pio Esposito e con una ventata d’aria fresca portata da un gruppo composto quasi esclusivamente da debuttanti. Il ct Silvio Baldini ha scelto di dare fiducia ai «suoi» ragazzi dell’Under 21, puntando su un undici titolare in cui a parte il capitano Donnarumma, Pio Esposito e Pisilli, tutti gli altri erano all’esordio con la maglia della Nazionale maggiore. Una scelta che qualcuno ha definito simbolica e di impatto, ma che lo stesso ct rivendica come necessaria per riportare purezza in un ambiente che negli ultimi anni ha vissuto di forti pressioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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