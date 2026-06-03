L’Istituto de Martino ricorda Fausto Amodei

Il 7 giugno, l’Istituto Ernesto de Martino ricorda Fausto Amodei, scomparso nel 2025. Amodei è stato una figura di rilievo nella canzone politica e d’autore italiana. L’istituto ha dedicato a lui un evento nell’ambito di ’InCanto’.

Il 7 giugno l’Istituto Ernesto de Martino, nell’ambito di ’InCanto’ ricorda Fausto Amodei. Scomparso nel 2025, è stato una delle figure più importanti della canzone politica e d’autore italiana. Tra i fondatori del collettivo Cantacronache, è stato autore di brani entrati nella storia del canto politico e popolare e ha saputo unire passione politica, ironia e uno stile compositivo che ha influenzato generazioni di musicisti e cantautori. Negli anni Sessanta ha collaborato con il Nuovo Canzoniere Italiano e con I Dischi del Sole, accanto a figure come Giovanna Marini e Ivan Della Mea, contribuendo alla diffusione del canto sociale e della canzone di impegno civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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