In occasione della festa del papà, Stefano De Martino ha condiviso un messaggio dedicato ai padri, mentre Ignazio Moser ha fatto il suo debutto pubblico in qualità di papà. Diversi volti noti hanno pubblicato dediche e pensieri sui social, riflettendo sui nuovi inizi e sui ricordi legati a questa giornata speciale. La celebrazione coinvolge figure dello spettacolo che hanno scelto di condividere momenti e emozioni con i loro follower.

La festa del papà, da Stefano De Martino a Ignazio Moser, i VIP celebrano questa giornata tra dediche e pensieri. La Festa del papà è uno di quei giorni che sembrano semplici, quasi rituali, ma che ogni anno riescono a cambiare pelle. Non è solo la celebrazione di una figura, ma un punto d’incontro tra passato, presente e futuro. E quest’anno, più che mai, le storie dei volti noti raccontano proprio questo intreccio di emozioni. Leggi anche Ascolti tv, i dati del 18 marzo 202 C’è chi guarda indietro con nostalgia, come Stefano De Martino. Per lui, questa giornata ha il sapore dolceamaro dei ricordi. Il padre non c’è più, ma resta ovunque: nei gesti quotidiani, nelle frasi che riaffiorano all’improvviso, nei silenzi pieni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Festa del papà, tra memoria e nuovi inizi: De Martino ricorda, Moser debutta, Pretelli riscrive il ruolo di padre

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