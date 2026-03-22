"> Stefano De Martino ricorda il papà Enrico. Nel giorno della festa del papà, Stefano De Martino ha voluto rendere omaggio al suo amato padre, Enrico, scomparso a inizio anno. Il ballerino e conduttore napoletano ha dedicato un toccante post sui social, condividendo i suoi sentimenti e i ricordi legati a un uomo che ha avuto un’importante influenza nella sua vita. Un messaggio carico di emozione. “Il mio nome ha la voce di mio padre” sono le parole che emergono dal post emozionante di Stefano, il quale riflette sul profondo legame con Enrico De Martino. Scomparso dopo una lunga battaglia contro una malattia, il padre di Stefano è ricordato non solo come genitore, ma anche come un professionista dello spettacolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Stefano De Martino ricorda il papà scomparso: “Il mio nome ha la tua voce”

Articoli correlati

Stefano De Martino, il ricordo del papà Enrico: «Il mio nome ha la voce di mio padre»La stessa immagine compare anche nelle stories, accompagnata dalla canzone Allora sì di Pino Daniele, che dice: «Cerco Enrico, ma Enrico non si trova.

“Il mio nome ha la voce di mio padre”: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave luttoStefano De Martino si è chiuso nel silenzio dopo l’improvvisa morte del padre Enrico, il 19 gennaio scorso.

Lutto per Stefano De Martino: si è spento il papà Enrico - La volta buona 2/01/2026

Aggiornamenti e notizie su Stefano De Martino ricorda il papà...

Temi più discussi: Stefano De Martino, il ricordo del papà Enrico: Il mio nome ha la voce di mio padre; Stefano De Martino ricorda il papà: l’emozionante dedica su Instagram; Stefano De Martino, il gesto per il padre nel giorno della 'festa del papà'; De Martino ricorda del padre morto, gli amici Vip lo travolgono d'affetto: cos'ha fatto per la Festa del Papà.

De Martino, il ricordo (commovente) del padre che non c'è più: cosa ha fatto per la Festa del papàIn occasione del 19 marzo il conduttore di Affari Tuoi e STEP ha omaggiato papà Enrico, scomparso due mesi fa all’età di 61 anni: il suo gesto ... libero.it

Stefano De Martino, l’omaggio al padre Enrico nel giorno della Festa del PapàIn un giorno speciale come la Festa del Papà, Stefano De Martino ha omaggiato il padre a suo modo, con un post toccante ... dilei.it

Mara Venier sorprende tutti: “Stefano De Martino perfetto per Domenica In” Una dichiarazione che non passa inosservata Mara Venier immagina già il futuro del suo storico programma… e il nome è uno solo: Stefano De Martino Reduce dai grandi asco facebook

“Non ho nulla contro Stefano De Martino direttore artistico di Sanremo, è bravo e farà molto bene. Però sarebbe stato bello vedere una musicista come Elisa prendere decisioni, e invece dovremo aspettare per questa rivoluzione.” Arisa a Repubblica x.com