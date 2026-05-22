In Questura la cerimonia conclusiva della nona edizione del progetto-concorso PretenDiamo Legalità
Nella sala “Albanese” della Questura di Ancona si è tenuta di recente la cerimonia conclusiva della nona edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto, promosso dal dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero. La manifestazione ha concluso il ciclo di attività legate all’iniziativa, che mira a promuovere la cultura della legalità tra i giovani.
ANCONA – Nei giorni scorsi, presso la Sala “Albanese” della Questura di Ancona si è svolta la cerimonia conclusiva della nona edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dal dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno in collaborazione con il ministero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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