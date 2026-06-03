Carolina Marconi ha raccontato di aver sostenuto un provino per L’Isola dei Famosi, ma di aver rinunciato dopo aver ascoltato alcuni dettagli sulle condizioni di vita nelle Filippine. La donna ha dichiarato di essere stata traumatizzata dagli autori durante il processo di selezione. Non ha partecipato alla trasmissione.

Carolina Marconi ha svelato di aver sostenuto un provino per entrare nel cast de L’Isola dei Famosi, ma di aver rinunciato dopo aver ascoltato alcuni dettagli sulle condizioni di vita nelle Filippine. Intanto emergono anche altri possibili rifiuti legati al reality, tra motivazioni personali, questioni economiche e impegni lavorativi. Carolina Marconi dice no all’Isola dei Famosi. Mentre cresce l’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, emergono nuovi retroscena sulle trattative che hanno preceduto la definizione del cast. Tra i nomi che sarebbero stati contattati dalla produzione figura anche Carolina Marconi, volto molto noto al pubblico televisivo grazie alle sue esperienze nei reality show. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - L’Isola dei Famosi, Carolina Marconi racconta il suo rifiuto: “Gli autori mi hanno traumatizzata”

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