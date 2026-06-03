Carolina Marconi ha detto no all'Isola dei Famosi | Tarantole addosso mentre dormi sono scappata

Carolina Marconi ha rifiutato di partecipare all’Isola dei Famosi. Ha dichiarato di aver deciso di non andare dopo aver ricevuto un avvertimento riguardo a tarantole bianche sulla spiaggia, con una frase che le è stata detta: “usciranno delle tarantoline bianche dalla spiaggia”. La donna ha spiegato che questa comunicazione l’ha portata a scegliere di non partecipare al reality.

Carolina Marconi racconta perché ha rifiutato l'Isola dei Famosi: "Mi hanno detto 'usciranno delle tarantoline bianche dalla spiaggia. Non fanno niente, ma sono tante!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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