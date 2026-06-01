Mascia Ferri ha sostenuto un provino per l’Isola dei Famosi, affermando di aver avuto un buon riscontro dagli autori. La partecipazione al reality show potrebbe rappresentare un ritorno in televisione dopo anni di assenza dai riflettori. È nota al pubblico fin dal 2001, quando partecipò al Grande Fratello, ottenendo grande visibilità. Da allora, non ha più preso parte a programmi televisivi.

Vi ricordate di Mascia Ferri? Si fece conoscere dai telespettatori nel 2001 con la sua partecipazione al Grande Fratello, era tanta la visibilità che aveva ottenuto dopo il reality ma da moltissimi anni è lontana dai riflettori. Intervistata da Fanpage ha fatto sapere che uscita dalla 'bolla' dopo il reality si è costruita una vita diversa e lontana dal mondo dello spettacolo, insieme al marito gestisce cinque locali a Ravenna. L'ex gieffina ha rivelato di essere stata contattata dal Grande Fratello e dalla redazione dell'Isola dei famosi. Mascia Ferri torna in televisione dopo anni? Le rivelazioni dell'ex gieffina sull'Isola dei famosi L'ex gieffina ha fatto sapere di aver fatto il provino per la nuova edizione dell'Isola dei famosi, ha però svelato che non farà parte del cast. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mascia Ferri ha fatto il provino per l’Isola dei famosi: “Ero piaciuta agli autori”

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