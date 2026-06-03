Liquami in via San Martino operai dell' Amap al lavoro per riparare la perdita

Notizia in breve

In via San Martino, all’angolo con via Monte Cuccitello, sono iniziati i lavori di riparazione di una perdita di liquami. Gli interventi sono stati avviati da una squadra di operai di un’azienda appaltatrice del settore fognario, dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti. La riparazione riguarda un problema di fuoriuscita di liquami, che ha richiesto l’intervento delle squadre specializzate per risolvere la situazione.