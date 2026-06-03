Liquami in via San Martino operai dell' Amap al lavoro per riparare la perdita
In via San Martino, all’angolo con via Monte Cuccitello, sono iniziati i lavori di riparazione di una perdita di liquami. Gli interventi sono stati avviati da una squadra di operai di un’azienda appaltatrice del settore fognario, dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti. La riparazione riguarda un problema di fuoriuscita di liquami, che ha richiesto l’intervento delle squadre specializzate per risolvere la situazione.
“Dopo le nostre numerose segnalazioni questa mattina in via San Martino angolo via Monte Cuccitello sono iniziati i lavori da parte una squadra appaltatrice dell’Amap del settore fognario per l'eliminazione della fuoriuscita di liquami. Questa è occasione per ringraziare Amap e personale che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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