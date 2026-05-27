L’acqua è stata temporaneamente sospesa a Roccaravindola per riparare una perdita idrica. La sospensione riguarda le forniture durante le ore notturne e durerà fino alla fine dei lavori. Questa interruzione può influenzare la disponibilità di acqua nelle case e nelle attività quotidiane, con possibili ripercussioni sulla gestione delle scorte domestiche. La riparazione è stata programmata per minimizzare i disagi, ma si consiglia ai residenti di pianificare di conseguenza.

? Punti chiave Come influenzeranno le due interruzioni notturne la gestione delle scorte domestiche?. Perché l'aumento dell'assorbimento ha messo in pericolo il serbatoio Trimanda?. Quali sono le fasi tecniche per individuare la perdita a Roccaravindola?. Quando si potrà prevedere il ripristino definitivo del servizio idrico?.? In Breve Interruzione prima fascia dalle 23 del 26 maggio alle 6 del 27 maggio.. Seconda interruzione programmata dalle 23 del 27 maggio alle 6 del 28 maggio.. Intervento necessario per proteggere i livelli del serbatoio Trimanda a Roccaravindola.. Gestione Grim motivata dall'aumento dell'assorbimento nelle condutture di Roccaravindola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montaquila: stop all’acqua per riparare una perdita a Roccaravindola

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