Liquami fra via Borromini e viale Regione | Rischio per la salute intervenga l' Amap

Un'ordinanza urgente è stata emanata dal sindaco per affrontare un'emergenza igienico-sanitaria causata dallo sversamento di liquami che si estende da via Borromini fino a viale Regione Siciliana, coinvolgendo alcune strade limitrofe. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sulla salute dei residenti nelle aree interessate. La situazione è sotto attenzione delle autorità competenti, che hanno richiesto l'intervento di Amap.

Il sindaco Roberto Lagalla ha intimato all'Amap di eliminare lo sversamento nonostante sia riconducibile a un pozzetto privato. Le spese saranno successivamente imputate ai responsabili del danno Il Nucleo operativo protezione ambientale della polizia municipale ha accertato che i liquami provengono da un pozzetto privato. Ritenuto elevato il rischio per la salute pubblica, nonostante gli accertamenti abbiano escluso la competenza diretta di Amap, il sindaco ha ordinato all'ex municipalizzata di intervenire per eliminare lo sversamento e individuarne le cause. Le spese saranno successivamente imputate ai responsabili del danno, che saranno accertati nel corso delle operazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Liquami fra via Borromini e viale Regione: "Rischio per la salute, intervenga l'Amap" Articoli correlati Casa: M5s, in alloggi Ater Municipio Roma III degrado, a rischio salute, Regione intervenga“Come si può vivere in una casa degradata, con infiltrazioni d’acqua, impianti non funzionanti, sporcizia e barriere architettoniche? Eppure, questa... Leggi anche: Torrente Armo, peggiora lo sversamento di liquami: rischio per ambiente e salute Tutti gli aggiornamenti su Liquami fra via Borromini e viale... Discussioni sull' argomento Il tragitto dei liquami: da via Borromini a viale Regione Siciliana; Sversamenti fognari in via Borromini, Amella: ''Liquami in strada da mesi, serve un intervento immediato''; Comune Palermo] Liquami in via Borromini, richiesta di intervento urgente ad AMAP. Dichiarazione consigliera comunale Amella. Il tragitto dei liquami: da via Borromini a viale Regione SicilianaDa diversi giorni, un esteso sversamento di liquami presumibilmente fognari, che si estende per centinaia di metri, sta interessando un quartiere della città di Palermo, determinando una situazione di ... palermotoday.it SOTTOMARINA - “VIGILE ABUSIVO” BLOCCA CAMION FRIGO CHE PERDE LIQUAMI SUL LUNGOMARE Scia di liquami sull’asfalto, pericolo per ciclisti e motociclisti sul lungomare. Il mezzo in uscita dal mercato ittico è stato fermato dopo essere stato insegu - facebook.com facebook