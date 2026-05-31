Il Nottingham Forest piomba su Ziolkowski | la Roma fissa il prezzo del centrale e prepara una ricca plusvalenza

Il Nottingham Forest ha avanzato un’offerta per il difensore centrale della Roma, che ha fissato il prezzo di vendita. La società giallorossa sta preparando una plusvalenza importante sulla cessione del giocatore. Nel frattempo, il mercato della squadra romana si concentra sui giovani della rosa, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e di ottenere plusvalenze attraverso eventuali trasferimenti. La trattativa tra le due società è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il mercato della Roma si accende sull’asse con la Premier League e mette al centro dei giochi i ragazzi più giovani della rosa. Il difensore polacco Jan Ziolkowski è diventato il primo indiziato a lasciare Trigoria nelle prossime settimane di fronte a un’offerta congrua. Come rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Nottingham Forest ha iniziato a muoversi con grande decisione per accaparrarsi il talento classe 2005, sfruttando i margini di una trattativa che garantirebbe alle casse giallorosse una boccata d’ossigeno fondamentale per le prossime scadenze finanziarie. Arrivato nella Capitale la scorsa estate dal Legia Varsavia, il centrale non è mai riuscito a entrare davvero nelle grazie di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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