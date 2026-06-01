Il Nottingham Forest si muove per Ziolkowski | la Roma balla sui milioni della plusvalenza

Il Nottingham Forest ha presentato un’offerta ufficiale per il giovane attaccante della Roma. La trattativa coinvolge una possibile cessione che potrebbe generare una plusvalenza significativa per il club giallorosso. La società inglese punta a concludere l’affare, mentre la Roma valuta l’offerta e le implicazioni finanziarie. La trattativa si svolge in un contesto di mercato in evoluzione, con il club italiano che monitora la situazione e valuta le proprie opzioni.

Il mercato della Roma entra subito nel vivo con un’importante offerta ufficiale recapitata direttamente dall’Inghilterra per uno dei suoi pezzi pregiati più giovani. Il Nottingham Forest ha infatti rotto gli indugi mettendo sul piatto 15 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 che i britannici considerano la priorità assoluta per blindare la propria retroguardia. A Trigoria la proposta è stata analizzata con grande attenzione: il centrale polacco è da tempo il candidato numero uno a lasciare la Capitale per garantire alle casse societarie una preziosissima plusvalenza entro la chiusura del bilancio, ma la distanza tra i club resta significativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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