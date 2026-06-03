L’International Street Food conquista Roma

La quarantesima tappa dell’International Street Food si tiene a Roma. Si tratta della decima edizione del festival itinerante dedicato al cibo di strada, riconosciuto come uno dei più grandi e seguiti in Italia. L’evento porta in città numerosi espositori provenienti da diverse regioni, offrendo una vasta gamma di specialità gastronomiche di strada. La manifestazione si svolge in un’area appositamente allestita e prevede la presenza di stand e punti ristoro.

Cosa: La quarantesima tappa della decima edizione dell’ International Street Food, il più imponente e apprezzato festival itinerante d’Italia dedicato al cibo di strada.. Dove e Quando: Roma, lungo le rive del Tevere presso il Lungotevere Riva Ostiense (Zona Gazometro – Ponte di Ferro), da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026.. Perché: Un intero weekend all’insegna della festa e della convivialità, pensato per offrire a famiglie e giovani un’esperienza immersiva tra profumi, sapori e tradizioni da ogni angolo del pianeta.. Il fascino industriale e post-moderno del quartiere Ostiense si appresta a diventare il palcoscenico a cielo aperto di uno degli eventi gastronomici più attesi e vibranti della stagione estiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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