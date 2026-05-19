International Street Food | A Roma la 36° Tappa

A Roma si è svolta la 36ª tappa della decima edizione dell’International Street Food, il festival itinerante dedicato al cibo di strada più noto in Italia. L’evento ha portato in città numerosi stand con specialità provenienti da diversi paesi, attirando un pubblico variegato di appassionati e curiosi. La manifestazione si è svolta in una zona centrale, coinvolgendo diversi operatori del settore e offrendo un'ampia varietà di piatti tradizionali e innovativi.

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Cosa: La 36ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più celebre festival itinerante d’Italia dedicato al cibo di strada.. Dove e Quando: L’evento si terrà a Roma, presso il Lungo Tevere di Pietra Papa – Ponte Marconi, da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026.. Perché: Un’occasione imperdibile per compiere un viaggio sensoriale tra i sapori di tutto il mondo, gustando ricette tradizionali e rivisitazioni gourmet preparate dal vivo in un’atmosfera di grande convivialità.. La vibrante scena gastronomica della Capitale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e gustosi della stagione primaverile. La città di Roma, da sempre crocevia di culture e tradizioni culinarie, diventa il palcoscenico a cielo aperto per la 36ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - International Street Food: A Roma la 36° Tappa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video City Girl Meets Country Love 2026 Full Romantic Hallmark Movie Sullo stesso argomento Cassino, XXVII tappa International street foodLa 27° tappa della 10° Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia farà tappa da venerdì 8 maggio a domenica... Arriva a Jesi la tappa numero 26 dell'International Street FoodJESI - La 26ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà dal 1° al 3 maggio... Specialty Gourmet Food Shops - Ideas Welcome! reddit Arriva a Siena la 33° Tappa dell’International Street FoodSIENA. La 33ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà dal 21 al 23 maggio 2026 a Da giovedì 21 a sabato 23 maggio 2026 – Giardi ... ilcittadinoonline.it FOGGIA FOOD International Street Food: a Foggia, dal 14 al 17 maggio, il festival del gustoQuattro giorni dedicati al cibo di strada nazionale e internazionale, tra sapori, tradizioni e proposte gastronomiche da tutto il mondo ... statoquotidiano.it