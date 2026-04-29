A Lissone l' International street food

A Lissone si svolge l'International street food, che si tiene dal 30 aprile al 3 maggio in piazza Tobagi a Limbiate. L'evento presenta un tour nazionale con alcuni tra i migliori street chef italiani e internazionali. Durante i quattro giorni, vengono proposti piatti di diverse cucine provenienti da vari paesi. Sono presenti bancarelle e stand dedicati al cibo di strada di alta qualità.

Dal 30 aprile al 3 maggio in piazza Tobagi a Limbiate protagonista è il buon cibo con l'International street food, il tour nazionale fra le migliori d'Italia e del mondo con i migliori street chef. Il programma Si potranno gustare le migliori specialità gastronomiche da strada nazionali e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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