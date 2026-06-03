L' Inter può cambiare?

Dopo aver vinto lo Scudetto e la Coppa Italia, l’Inter si trova tra la fine della stagione e l’avvio del calciomercato. La squadra non ha ancora annunciato eventuali cambiamenti di formazione o acquisti ufficiali, e si aspetta di conoscere le prossime mosse della società. La situazione rimane in fase di definizione, con le trattative ancora in corso e nessuna comunicazione ufficiale riguardo a modifiche alla rosa.

Dopo le celebrazioni per la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, l’Inter è entrata in quell’intercapedine tra la fine della stagione e l’inizio vero e proprio della frenesia del calciomercato. Una congiuntura in cui la spirale quotidiana di eventi e notizie ci concede respiro, permettendoci di azzardare riflessioni un po’ più profonde sulla direzione di un progetto sportivo. È il momento giusto per chiedersi dove stia andando la parabola di una squadra che negli ultimi anni è stata spesso dipinta in modo quasi caricaturale. Una squadra anziana, capace di distillare il massimo dal finale di carriera di alcuni giocatori. Ma anche una squadra con una filosofia di gioco tanto peculiare quanto difficile, apprezzata per la sua bellezza e criticata per la sua lentezza. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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