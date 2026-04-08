Il Napoli ha la possibilità di modificare la formazione durante la partita, offrendo così maggiore imprevedibilità rispetto all’Inter. Entrambe le squadre contano su giocatori chiave che sono tornati in forma, rendendo la sfida tra Lautaro e i quattro giocatori più influenti molto attesa. La partita si presenta aperta, con entrambe le formazioni pronte a mettere in campo i loro punti di forza.

I pezzi grossi sono tornati in grande spolvero sia nel Napoli che nell’ Inter. Sarà una sfida Lautaro vs Fab4 ma con una differenza. Il punto di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Napoli-Inter: una differenza tattica. Si legge sul Corsport: A quel fenomeno di Lautaro il Napoli può opporre di nuovo il quartetto magico, riunito dal primo minuto lunedì sera dopo 190 giorni. Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne: come qualità siamo al punto più alto della Serie A. Tecnica sopraffina, ma anche una spiccata sensibilità tattica, come dimostrato da McTominay che per un quarto d’ora ha fatto il centravanti (gli era già capitato ai tempi del Manchester United) quando è uscito Giovane e prima che entrasse Elmas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A differenza dell’Inter, il Napoli può cambiare durante la partita e dare imprevedibilità alla squadra

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