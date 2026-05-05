Come può cambiare l' Inter il prossimo anno? Nuovo modulo Pio titolare e sul mercato

Da gazzetta.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter si prepara a cambiare volto nella prossima stagione. La squadra potrebbe adottare un nuovo modulo di gioco, con Pio come titolare al centro dell’attacco. Sul mercato sono attese alcune operazioni di calciomercato per rafforzare la rosa, mentre il campionato appena vinto viene messo temporaneamente da parte. Questi sono gli elementi principali che potrebbero influenzare le scelte tecniche e di formazione nel futuro prossimo.

Un nuovo modulo, Pio al centro dell'attacco e alcuni innesti importanti dal mercato. Messo da parte per un attimo lo scudetto appena conquistato, proviamo a ipotizzare i possibili scenari futuri in casa Inter. Ecco la nostra analisi nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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