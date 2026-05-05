Come può cambiare l' Inter il prossimo anno? Nuovo modulo Pio titolare e sul mercato

L'Inter si prepara a cambiare volto nella prossima stagione. La squadra potrebbe adottare un nuovo modulo di gioco, con Pio come titolare al centro dell’attacco. Sul mercato sono attese alcune operazioni di calciomercato per rafforzare la rosa, mentre il campionato appena vinto viene messo temporaneamente da parte. Questi sono gli elementi principali che potrebbero influenzare le scelte tecniche e di formazione nel futuro prossimo.

Un nuovo modulo, Pio al centro dell'attacco e alcuni innesti importanti dal mercato. Messo da parte per un attimo lo scudetto appena conquistato, proviamo a ipotizzare i possibili scenari futuri in casa Inter. Ecco la nostra analisi nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come può cambiare l'Inter il prossimo anno? Nuovo modulo, Pio titolare e sul mercato... A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Come sarà l'Inter del prossimo anno? Nuovo modulo, Pio titolare e sul mercato...Un nuovo modulo, Pio al centro dell'attacco e alcuni innesti importanti dal mercato. Cassano sul prossimo mercato dell’Inter: «Via due top e pronto il cambio modulo»Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 21 Tappe per il 21° Scudetto; Inter campione d’Italia, la cavalcata-scudetto dei nerazzurri di Chivu; Inchiesta Rocchi, l'Inter rischia la penalizzazione? Dai punti tolti allo scudetto revocato: le ipotesi. Marotta: Noi estranei; Calha rinnova, Stankovic torna, poi Koné e Jones... Inter, come cambia il centrocampo. Come può cambiare l’Inter dopo lo scudetto: se parte Bastoni, idea difesa a quattroL’Inter vince e festeggia, ma inizia a pensare al futuro. Lo hanno detto, da Beppe Marotta a Cristian Chivu, tutti i protagonisti del ventunesimo. tuttomercatoweb.com Luis Henrique racconta il suo primo anno all’Inter: l’evoluzione che può cambiare la sua carrieraLuis Henrique ha raccontato in un'intervista un'evoluzione avuta quest'anno all'Inter che può cambiare la sua carriera ... spaziointer.it Inter, stella d’argento Quando è arrivata la seconda stella per i 20 scudetti, nel 2024, è stato un tripudio di maglie, gadget e persino tatuaggi (con tanto di accordo con un artista dei disegni sulla pelle, Alberto Marzari, per realizzare le due stelline eterne - facebook.com facebook "Ora immaginate se al posto dell' #Inter ci fosse stata la #Juventus. Possibili designazioni pilotate, arbitri graditi, arbitri sgraditi alla società bianconera, in questo caso le dimissioni del capo degli arbitri. Che cosa sarebbe successo a parti invertite Diciamo x.com