L’Inter lo ha scartato Juve lo vuoi? Spalletti ci pensa

La Juventus sta valutando un nuovo acquisto e ha mostrato interesse per un giocatore che era stato rifiutato dall’Inter. L’allenatore della squadra toscana sta ancora riflettendo sulla possibilità di portarlo in rosa. Nel frattempo, la società bianconera prosegue le trattative su diversi fronti, considerando anche altri ruoli oltre agli attaccanti, difensori e centrocampisti. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.

di Bruno De Santis Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a muoversi su più tavoli. Non soltanto attaccanti, difensori o centrocampisti. Anche la questione portiere potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane, soprattutto se dovessero presentarsi occasioni interessanti sul mercato. Luciano Spalletti e la dirigenza bianconera stanno valutando diversi scenari. La sensazione è che non ci siano urgenze immediate, ma quando un profilo di livello internazionale diventa improvvisamente disponibile, vale sempre la pena approfondire. È proprio in questo contesto che sarebbe tornata di moda una candidatura già vagliata in passato. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, un portiere italiano con esperienza in Premier League sarebbe stato proposto alla Juventus nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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