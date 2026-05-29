Inter lo vuoi Alisson? Così arriva il sorpasso alla Juve

Inter ha manifestato interesse per il portiere Alisson, rendendo possibile un sorpasso sulla Juventus nel mercato italiano. La trattativa potrebbe riaccendersi, anche se fino a poco tempo fa sembrava improbabile un trasferimento di questo tipo. La situazione rimane in evoluzione, con nessuna conferma ufficiale da parte degli organi coinvolti. La possibilità di un cambio di maglia per il portiere brasiliano sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

di Bruno De Santis Il futuro di Alisson potrebbe tornare improvvisamente dentro il mercato italiano. E fino a qualche settimana fa sembrava quasi impossibile immaginare una situazione del genere. La Juventus si era mossa con largo anticipo, almeno a livello di idee. Il nome del brasiliano piaceva parecchio perché rappresentava esattamente quel tipo di portiere capace di cambiare subito il livello della squadra. Esperienza, personalità, abitudine ai grandi palcoscenici. Uno che non deve dimostrare niente a nessuno. Poi però il quadro è cambiato. La mancata qualificazione in Champions League pesa tantissimo sui conti bianconeri e inevitabilmente anche sulle ambizioni del mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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