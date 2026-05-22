In vista delle ultime giornate di campionato, la Juventus si trova in una posizione difficile per qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra deve sperare in risultati sfavorevoli di due delle tre rivali che la precedono in classifica. Nel frattempo, sul fronte del mercato, si parla di un interesse dello United per il difensore Bremer, con una clausola di uscita al centro delle discussioni. Nel frattempo, un possibile ritorno di Tognozzi al club viene valutato dalla dirigenza, mentre si prepara il derby di Torino.

Torino, 22 maggio 2026 – Un derby da giocare, ma la mente è già rivolta al futuro. Servirebbe un miracolo alla Juventus per rientrare tra le prime quattro, cioè sperare nel passo falso di due delle tre squadre che le stanno davanti ( Roma, Milan e Como ). Difficile, i giallorossi vanno a Verona contro una squadra già retrocessa ma che ha fermato proprio la Juve e l’Inter, il Milan ospita il Cagliari già salvo mentre allo Zini sarà match da cardio palma tra Cremonese e Como dato che i grigiorossi si giocano la salvezza in novanta minuti e i lariani la Champions. Diventa logico per la proprietà, in attesa del derby di Torino, iniziare a guardare al futuro, che potrebbe prevedere altri importanti cambiamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Bremer e la clausola: ci pensa lo United. Elkann pensa al ritorno di Tognozzi

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